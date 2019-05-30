У Міненерго назвали причини для перенесення запуску енергоринку

Введення нового ринку електричної енергії потрібно перенести. Таку думку висловила керівник директорату енергетичних ринків Міненерговугілля України Ольга Буславець, передає РБК-Україна з посиланням на УНИАН.

За її словами, міністр енергетики Ігор Насалик свою політичну позицію щодо запровадження ринку висловив на попередньому засіданні круглого столу в комітеті і вона залишається незмінною – глава Міненерго наполягає на запуску ринку.

"Що стосується моєї особистої позиції, дійсно для того, щоб прогнозовано і плавно увійти в ринок, то я підтримую позицію, яка висловлена у законопроекті (№10318 про відстрочення введення нового ринку електричної енергії на три місяці до 1 жовтня 2019 року, - ред.), який ми повинні розглянути. Тому що, думаю, що на сьогодні необхідно провести додаткові тестові операції, дійсно зробити обґрунтований аналіз того процесу, який відбувається на платформах, на рівнях обміну інформацією та готовності всіх учасників ринку, і дійсно усвідомлюючи подальші наслідки від запуску ринку", - повідомила вона.

За словами Буславець, як політичне обличчя міністр "підтримує свою позицію, яку він висловив щодо впровадження ринку з 1 липня поточного року, як передбачено чинним законом, і це позиція міністра... він озвучив позицію міністерства".

Нагадаємо, Насалик після засідання комітету Верховної ради з ПЕК заявив, що ринок електроенергії вже готовий до роботи за новими правилами.

Як відомо, реформа енергоринку була вимогою Євросоюзу. Однак навіть ЄС виступив за перенесення запуску ринку е/е через неготовність України. Інші міжнародні партнери України такі, як ЄБРР, ЄІБ, Світовий банк та інші у своїх заявах теж порадили Києву відтермінувати впровадження реформи і усунути важливі системні нестиковки.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підтримує перенесення запуску ринку е/е на більш пізній термін, а СБУ в свою чергу вже висловило застереження про загрози для нацбезпеки у разі запуску енергоринку з 1 липня.

Як відомо, раніше Євросоюз рекомендував відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні з огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

"Представництво Європейського союзу та представництво Європейського інвестиційного банку в Україні рекомендують відкласти впровадження нового ринку електричної енергії на обмежений період часу через те, що важливі регуляторні норми та IT-системи ще не готові", - йдеться у відповідній заяві ЄС.

У документі також наголошується, що запуск нового ринку з 1 липня може призвести до його неправильного функціонування, а значить бути контрпродуктивним щодо інтересів українських споживачів та учасників ринку.

Разом з тим, раніше активно за введення нового ринку з 1 липня виступу компанія ДТЕК Ріната Ахметова, яка контролює 22,7% енергетики країни, і згодом буде одним з основних вигодонабувачів при запуску енергоринку без створення конкуренції на ньому.