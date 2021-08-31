У Міненерго назвали критичний обсяг транзиту газу для роботи української ГТС

"Якщо залишається 15 млрд куб. м, то абсолютно очевидно, що ми не зможемо навіть утримувати нашу ГТС", - сказав він.

За його словами, існують розрахунки, до якого обсягу може впасти транзит за умови стовідсоткової експлуатації "Північного потоку-2". "Якщо використовуватиметься наполовину, то можемо говорити про 18 млрд куб. м. Це критично мало", - додав міністр.

За його словами, для забезпечення українців газом можна використовувати віртуальний реверс.

"Утім, насамперед треба шукати інші можливості. Наразі ведуться активні перемовини щодо газу із Туреччиною, іншими компаніями і країнами. Безумовно, треба збільшувати видобуток, бо він падає. Цього року падіння видобутку прогнозується на 5%. На жаль, цьому є об’єктивні пояснення, зокрема виснаження родовищ", - сказав він.