У Міненерго напрацьовують закон про реформування податку на викиди вуглецю

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У міністерстві планують оподатковувати викопне паливо

Міністерство енергетики та захисту довкілля України напрацьовує законопроект про реформування податку на викиди вуглецю. Про це заявив замміністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

У міністерстві підкреслюють, що у 2020 році важливим елементом залишається реформування податку на СО2.

"Викиди вуглецю, що сприяють зміні клімату - одна з найбільших глобальних загроз у світі. За даними дослідження NASA, підтвердженими Гідрометцентром, якщо взяти дані за період 1950-1980 років і порівняти з 2019 роком, то в Україні вже зросла середня річна температура на плюс 3 градуси, і це ще не кінець", - зазначають у відомстві.

За словами Рябчина, зараз податок СО2 збирається з підприємств, які викидають більше ніж 500 тонн СО2, а таких підприємств налічується близько трьох-чотирьох тисяч.

"Ми хочемо модифікувати цей податок, щоб оподатковувати викопне паливо, що імпортується та видобувається в Україні. А кошти від податку спрямовувати на енергоефективність домогосподарств та підприємств, на зелену трансформацію. І такий законопроект уже розробляється в Мінекоенерго", - сказав замміністра.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та захисту довкілля також завершує роботу по доопрацюванню законопроекту про енергоефективність.

Як писало РБК-Україна, у кінці січня Олексій Гончарук, який займав посаду глави Кабінету міністрів України, заявляв, що Україна розробляє пакет законопроектів з питань національної моделі торгівлі викидами.