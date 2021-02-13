У Міненерго сподіваються закінчити зиму без віялових відключень електроенергії

У Міністерстві енергетики сподіваються закінчити зиму без віялових відключень електроенергії. Поки такої загрози немає.

Про це сказав виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв’ю " Радіо Свобода ".

"Ні, критичних загроз немає. Ми сподіваємося, що ми закінчимо взимку без ніяких віялових відключень", - сказав він.

За його словами, зараз працюють газові блоки теплоелектростанцій.

"Це дорожче, наприклад, ніж спалювати вугілля. Але для того, щоб наші споживачі, українці, були зі світлом, з електроенергією, ми робимо так, щоб не було ніяких відключень", - зазначив Вітренко.