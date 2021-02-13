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У Міненерго сподіваються закінчити зиму без віялових відключень електроенергії

Автор: Олександр Білоус

У Міністерстві енергетики сподіваються закінчити зиму без віялових відключень електроенергії. Поки такої загрози немає.

Про це сказав виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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"Ні, критичних загроз немає. Ми сподіваємося, що ми закінчимо взимку без ніяких віялових відключень", - сказав він.

За його словами, зараз працюють газові блоки теплоелектростанцій.

"Це дорожче, наприклад, ніж спалювати вугілля. Але для того, щоб наші споживачі, українці, були зі світлом, з електроенергією, ми робимо так, щоб не було ніяких відключень", - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, у січні НЕК "Укренерго" виключило введення графіку аварійних відключень (так звані "віялові відключення") через значне похолодання в Україні. Щодо використання іншого інструменту, а саме графіків обмеження потужності (ГОП), то даний інструмент не має жодного відношення до так званих "віялових відключень" і не передбачає відключення споживачів.

Як повідомляло РБК-Україна, споживання електроенергії в об’єднаній енергосистемі України у січні 2021 року зросло на 5,8% порівняно з січнем 2020 року. Ключовим чинником зростання споживання була типова для зимового періоду низька температура повітря, зміна якої відразу позначається на споживанні електроенергії.

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