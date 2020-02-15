В Міненергетики анонсували рекордно низькі ціни на газ влітку 2020 року. Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі Україна, передає РБК-Україна

"Треба контролювати монополіста, тому має бути чіткий контроль - регульований тариф. Ринок ми забеспечимо розвиток. І ціна на газ: я навіть запевню в тому, що і лютий і березень і літо - це буде рекордно менші ціни.. Адже нам вдалось стабілізувати ситуацію на ринку газу", - заявив Оржель

За його словами, зменшення ціни на газ дало можливість переглянути тарифи на розподіл, які дуже довго не переглядались.

"Для того, щоб українці отримували газ безпосередньо в домівках має працювати інфраструктура. Це необхідні витрати. Тому і розділені платежі", - сказав Оржель.

Раніше у Кабінеті міністрів України порівняли розмір платіжок за тепло індивідуальних користувачів у січні 2019 та 2020 рокв.

РБК-Україна писало, що Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв запропонував вимірювати споживання газу не в кубах, а в кілокалоріях.