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Минэкономики медлит с применением антидемпинговых мер на турецкие трубы, - GMK Center

13:52 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Александр Мороз
Минэкономики медлит с применением антидемпинговых мер на турецкие трубы, - GMK Center Антидемпинговые меры по импорту турецких труб не вводит Минэкономики (фото: gmk.center)
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Министерство экономики и окружающей среды затягивает принятие решения об окончательных антидемпинговых мерах против импорта стальных сварных труб из Турции. Рассмотрение вопроса перенесено еще на две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение GMK Center.

С момента подачи заявления украинскими производителями прошло более года, однако за это время не были применены даже предыдущие антидемпинговые меры.

"Откровенно говоря, трудно понять такое промедление", - сказал в комментарии президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Сейчас около восьми украинских трубных предприятий продолжают нести убытки, тогда как импорт турецких труб с 2021 года вырос втрое. Турецкая продукция вытесняет украинский благодаря демпинговым ценам, которые ниже себестоимости отечественных производителей.

Дополнительный риск состоит в значительном потенциале Турции наращивать поставки в Украину: недозагруженные производственные мощности турецких предприятий в пять раз превышают объемы потребления в Украине. При этом на ключевых экспортных рынках – в Великобритании, США и ЕС - по турецкой продукции уже действуют защитные ограничения.

Кроме того, часть турецких производителей до сих пор использует российское металлургическое сырье.

"Страшно представить, что в трубах для антидроновых коридоров и других объектов защиты из-за отсутствия торговых мер может использоваться российская сталь, наполняющая казну агрессора", - заявил Каленков.

Сейчас каждый месяц промедления работает против украинских предприятий, пишет издание: они теряют заказы, объемы производства и ресурсы для восстановления, в то время как импортная продукция продолжает усиливать позиции на внутреннем рынке.

Он также подверг критике позицию Министерства экономики и окружающей среды, которая фактически самоустранилась от принятия решений в защиту национального производителя.

"Украинская промышленность ожидает не новых переносов и надуманных причин для отказа, а ответственных и своевременных действий в защиту собственной экономики", - подчеркнул Каленков и предупредил, что дальнейшее промедление может иметь более широкие последствия для промышленности. Отдельно в GMK Center обращают внимание, что проблема выходит за пределы одного антидемпингового расследования. Часть продукции, которая входит в Украину из третьих стран, может быть изготовлена из российских полуфабрикатов.

В этой связи эксперты считают целесообразным синхронизировать украинскую торговую политику с практиками ЕС, позволяющими блокировать продукцию, изготовленную из сырья происхождением из стран, против которых действуют санкции или торговые ограничения.

Антидемпинговое расследование по импорту стальных сварных неоцинкованных труб из Турции Украина начала в марте 2026 года.

Ранее сообщалось, что турецкий импорт из российского сырья вытесняет украинских трубщиков со своего рынка. Общий объем такого импорта уже сопоставим с годовым производством одного среднего украинского трубного предприятия.

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