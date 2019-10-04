Мінекономіки затвердило план приватизації перших 800 держпідприємств

У п'ятницю, 4 жовтня в Міністерстві економіки затвердили етапи підготовки та проведення приватизації перших 800 державних підприємств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Як зазначається, учасники зустрічі погодили план з передачі об'єктів Фонду держмайна від органів їх управління і підготовку їх до продажу.

"В Україні близько 3600 державних підприємств, що демонструють різні показники фінансової та операційної ефективності - від небагатьох успішних до переважної більшості збиткових і зовсім закинутих. Мінекономіки зараз готує близько 800 держпідприємств до приватизації, запропонувавши організувати і структурувати цей процес, як цілісний проект", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2020 році уряд очікує дохід у розмірі 5-6 млрд гривень від малої приватизації. У Кабміні розраховують, що в наступному році буде підготовлено до продажу макимально можливу кількість державних підприємств.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 жовтня Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект, що скасовує перелік об'єктів держвласності, що не підлягають приватизації.