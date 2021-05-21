Мінекономіки погіршило прогноз щодо ВВП та інфляції на 2021 рік

Міністерство економіки України погіршило прогноз зростання реального ВВП в 2021 році з 4,6% до 4,1%, в 2022-му - з 4,3% до 3,8%. Міністерство оновило макропрогноз.
Про це повідомив екс-міністр економіки Ігор Петрашко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Наш оновлений макропрогноз, спрямований в різні органи влади і на якому буде також будуватися трирічна бюджетна декларація, - це зростання економіки на 4,1% в цьому році", - сказав він.
При цьому Петрашко зазначив, що падіння економіки за підсумками січня-березня 2021 року виявилося краще очікуваного показника - 2% при очікуваних 3%.
"З квітня ми бачимо позитивні тенденції, в тому числі щодо зростання промислового виробництва і ВВП", - сказав екс-міністр.
За його словами, міністерство очікує зростання інфляції на 8,8% в середньому у 2021 році в порівнянні з 2020-м.
Таким чином, за новим прогнозом, економіка України повернеться на рівень 2019 року після падіння ВВП у 2020 році на 4,0%.
Нагадаємо, Економіка України в першому кварталі 2021 року продовжувала скорочуватися, і за попередніми даними Держстату реальний ВВП впав на 2,0%.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки. За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% в 2021 році, на 4,3% в 2022 році, на 4,7% - в 2023 році.
Середнє зростання споживчих цін у 2021 році очікувалося на рівні 8,1%.