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У Мінекономіки прогнозують збільшення виробництва цукру в Україні на 30%

Автор: Олександр Білоус

В Україні почалася переробка цукрових буряків нового врожаю. У поточному році планується робота 33 цукрових заводів.

Про це РБК-Україна з посилання на прес-службу Мінекономіки.

Як зазначили в прес-службі, на 2021/2022 маркетинговий рік (вересень-серпень) в Україні передбачається виробництво цукру на рівні 1,4 млн тонн, що на 30% більше ніж 2020/2021 МР.

"Беручи до уваги суттєві перехідні залишки (422 тис. тонн) на початок минулого МР, загальна пропозиція цукру становитиме 1,74 млн тонн, що буде цілком достатньо для задоволення внутрішнього попиту, обсяг якого оцінюється у межах 1,25 млн тонн", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, на сьогодні цукрова галузь України дозволяє виробляти до 2,0 млн тонн бурякового цукру в рік, що повністю забезпечує внутрішні потреби країни (1,1 - 1,2 млн тонн).

У Мінекономіки нагадали, що минулого 2020/2021 МР через несприятливі погодні умови в Україні було вироблено 1,1 млн тонн цукру, що на 25% менше ніж у 2019/2020 МР.

Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-липень цукор подорожчав на 32,2% до 27,6 гривень за кілограм.

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