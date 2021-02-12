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Мінекономіки прогнозує падіння ВВП України на початку 2021 року

Автор: Олександр Білоус

Падіння економіки України продовжиться на початку 2021 року. У подальшому низька база порівняння із минулим роком дасть ефект економічного зростання.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

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"У I кварталі 2021 року очікується на збереження негативної динаміки ВВП з урахуванням наслідків запровадженого у січні локдауну", - йдеться в огляді.

За прогнозом Мінекономіки, відновлення економіки розпочнеться у другому кварталі 2021 року і продовжиться до кінця року.


Відзначимо, за даними Держстату, падіння ВВП України у I кварталі 2020 року становило 1,3%, у II кварталі було зафіксовано падіння на 11,4%, у III кварталі - на 3,5%.

Нагадаємо, за оцінками Мінекономіки, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2020 році скоротився на 4,2%. Це трохи краще, ніж офіційний прогноз уряду, який передбачав падіння на 4,8%.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні у 2021 році збільшиться на 4,2%.

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Новини України ВВПекономікаМіністерство економічного розвитку і торгівлі
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