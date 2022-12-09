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Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП Украины из-за обстрелов энергоинфраструктуры

Фото: падение экономики Украины ускорится из-за обстрелов энергетической инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики Украины ухудшило прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) в 2022 году, заявил первый замминистра Денис Кудин в ходе дискуссии Центра экономической стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"До атак на энергетическую инфраструктуру в октябре мы прогнозировали, что падение ВВП по итогам года составит около 32%. Но после массированных ударов со стороны РФ мы ухудшили прогноз падения ВВП до 33,2-33,5%", - заявил Кудин и сообщил, что падение в ноябре ускорилось до 41% год к году.

По его словам, на следующий год Министерство экономики Украины свой прогноз пока не меняло - он предусматривает рост ВВП в 2023 году на уровне 3,2%, как и было заложено в бюджет. Прогноз основан на том сценарии, что активная фаза боевых действий закончится летом.

"Нужно понимать, что обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны РФ будут оказать негативное влияние и на инфляцию. Ведь предприятия будут переносить увеличение своих расходов на потребителей. Но это краткосрочный тренд", - сказал Кудин.

По его словам, хорошая новость в том, что энергосистема восстанавливается очень быстрыми темпами и сейчас по многим показателям соответствует октябрьским уровням.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует более глубокое падение ВВП из-за террористических атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

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