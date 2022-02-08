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Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у 2021 році

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Україна, Вівторок 08 лютого 2022 17:39
Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у 2021 році Фото: Економіка України зросла на 3,2% в 2021 році після падіння на 3,8% (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оцінює зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2021 році на рівні 3,2%. Таким чином, економіка не відновилася після падіння в 2020 році на 3,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

"Економіка України показує тенденцію до стабільного зростання. 2021 рік показав зростання ВВП на рівні 3,2%", - йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) дав оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році. Згідно з даними НБУ, Економіка України зросла на 3,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна служба статистики поліпшила оцінку скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році до 3,8%. Раніше падіння оцінювалося на рівні 4,0%.

Зазначимо, у державному бюджеті на 2022 рік закладено зростання ВВП України на 3,8%.

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