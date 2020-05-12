Мінекономіки оцінило глибину падіння ВВП України на початку року

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-березні 2020 році скоротився на 1,2%. Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

У Мінекономіки оцінюють падіння ВВП за перші два місяці року, тобто до введення карантину, на рівні 0,2%.

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Як зазначається в огляді, пандемія коронавірусу, яка спровокувала зміни трендів розвитку світової економіки, суттєве падіння цін на світових сировинних ринках (зокрема, нафти, газу та металів), превентивні заходи як в Україні, так і в країнах основних торговельних партнерах, які запроваджені з метою зупинення поширення COVID-19 на тлі дії впливу стримуючих факторів, сформованих у попередніх періодах, матимуть негативні наслідки для виробничої сфери, особливо у І півріччі 2020 року.

За даними Мінекономіки, у березні окремі підвиди виробничої діяльності почали відчувати початковий негативний вплив від поширення у світі COVID-19 (зокрема, через логістичні проблеми та зменшення попиту у світі на вітчизняну промислову та сільськогосподарську продукцію на тлі падіння економічної активності) та запровадження карантинних заходів для стримування пандемії в середині країни (зокрема заборона пасажирських перевезень всіма видами транспорту та роботи закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, торговельного і побутового обслуговування населення (крім торгівлі продуктами харчування та ін.).

За підсумками січня-березня скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) становило 3,8% (падіння на 1,8% у січні-лютому 2020 року).

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"Негативний ефект від пандемії у березні переважно зазнало виробництва, що залежать від світового попиту (металургія та машинобудування). В той час як, навпаки, через збільшення попиту збільшилося виробництво фармацевтичної продукції та побутової хімії", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) різко погіршив прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу. Згідно з прогнозом НБУ, економіка України скоротиться у 2020 році на 5,0%, у 2021 році відновлювальне зростання складе 4,3%.

Відзначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році і відновлювальне зростання на 3,6% у 2021 році. При цьому світова економіка впаде у 2020 році на 3,0%.