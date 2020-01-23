Мінекономіки визначило перші 20 підприємств для великої приватизації

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства провело ревізію держсектору і визначило 20 першочергових великих і понад пів тисячі малих держпідприємств для приватизації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook глави міністерства Тимофія Мілованова.

За його словами, вже у цьому році у наш бюджету може надійти до 6 млрд грн.

"Україна запустила процес приватизації держпідприємств. Вже в цьому році наш бюджет може надійти до 6 млрд грн від великої приватизації, яка буде проходити прозоро і на ринкових умовах. Мінекономіки провело ревізію держсектору і визначило 20 першочергових великих і понад пів тисячі малих держпідприємств для приватизації", - написав Милованов.

Він також зазначив, що Україна є макростабільною, спрощує регулювання і відкриває ринки.

"Найефективнішим способом боротьби з корупцією є дерегуляція. Тому ми активно працюємо над зниженням ризиків втручання держави в справи бізнесу через скасування непотрібних, часом, радянських норм у нормативних документах. Україна реформує зайнятість населення. Мінекономіки пропонує ввести трудові договори для встановлення ефективних відносин між працівниками та роботодавцями", - заявив Мілованов.

Нагадаємо, раніше на форумі в Давосі президент Володимир Зеленський повідомив, що на початку весни в Україні стартує програма приватизації, і пообіцяв іноземним інвесторам податкові канікули. Зокрема, від податку на прибуток протягом п'яти років звільнять інвесторів, які принесуть в економіку 10 млн доларів і більше.

Також РБК-Україна писало, що в Кабміні планують віддати під приватизацію понад 300 об'єктів у 2020 році. У першому кварталі Фонд держмайна планує оголосити понад 200 аукціонів.