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В Минэкономики ожидают ускорения инфляции: что станет причиной роста цен

Фото: инфляция в Украине ускорится в ближайшие месяцы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ближайшее время инфляция в Украине ускорится. Этому будут способствовать восстановление экономики и рост спроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор инфляции Минэкономики за январь 2023 года.

Как отмечается в обзоре, в ближайшие месяцы не стоит ожидать существенного роста потребительского спроса.

"Следовательно при условии отсутствия разрушения критической инфраструктуры в угрожающих объемах, вероятно, что в ближайшее время будут сохранены относительно сдержанные темпы инфляции, но с ожидаемым их увеличением, определенным прежде всего расширением потребительского спроса в условиях постепенной стабилизации экономики", - прогнозируют в Минэкономики.

Как отметили в министерстве, существенные разрушения инфраструктурных объектов, закрытие предприятий, а также постоянный российский террор, прежде всего, мирного населения привели к дисбалансам в экономике (в т.ч. на рынке труда, в энергетической сфере, в обеспечении предприятий сырьем и материалами), что и дальше усиливает влияние инфляционных факторов военного времени.

В Минэкономики напомнили, что в январе 2023 года темпы потребительской инфляции оставались почти на уровне предыдущего месяца - 0,8% за месяц (0,7% в декабре 2022 года), при этом годовые темпы замедлились до 26% (с 26,6%). ).

По данным министерства, текущую динамику потребительских цен определяли, в основном, все те основные факторы, которые были ей присущи и за последние месяцы прошлого года. Прежде всего, это динамика сдержанного спроса и последствия регулярных атак врага на критическую инфраструктуру с акцентом на объекты энергетики и способность соответствующих служб, бизнеса и населения быстро восстанавливаться.

Напомним,Национальный банк Украины прогнозирует , что инфляция будет стремительно снижаться уже с весны 2023 года. Помогут жесткая монетарная политика НБУ, понижение мировой инфляции и последующая адаптация бизнеса.

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