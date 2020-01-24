У Мінекономіки пояснили обвал промисловості

Падіння обсягів промисловості України у 2019 році було зумовлено декількома факторами. Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Ніколайчук на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав чиновник, після поступового відновлення протягом трьох попередніх років, за підсумком 2019 року обсяги випуску промисловості скоротилися на 1,8%. У грудні падіння прискорилось до 7,7%, (з -7,5% у листопаді).

Ніколайчук вважає, що є низка факторів, які зумовили такі результати роботи промисловості за рік і поглиблення падіння в ІV кварталі.

По-перше, переважання сировинної продукції історично роблять вітчизняну промисловість вкрай чутливою до змін на зовнішніх ринках. Цього року посилення торгових війн у світі мало наслідком падіння промислового виробництва на багатьох ринках, у тому числі і в Європі (у середньому, річні темпи падіння обсягів промисловості в країнах ЄС за перші 11 місяців 2019 року становили 0,8%). Крім того, суттєво впали ціни на чорні метали - у середньому на10-15% порівняно з 2018 роком. У результаті металургійне виробництво зменшилося на 3,1% за рік (на 10% у грудні), що мало найбільший внесок у загальне падіння промисловості.

По-друге, така негативна зовнішня кон’юнктура була підсилена протекціоністськими заходами з боку США, за якими слідували кількісні обмеження ЄС та Єгипту, новими торгівельними обмеженнями з боку Російської Федерації, введеними в дію наприкінці 2018 року. Останній чинник найбільше вдарив по машинобудуванню, випуск якого зменшився за рік на 5,6%.

По-третє, ускладнились проблеми з логістикою. У минулому році суттєво зросло навантаження на чорноморські порти, що було пов’язано зі збільшенням перевалки зерна, вугілля та металів, які переорієнтовувалися із європейського напрямку та азовських портів. У результаті виникали постійні "вузькі місця" як у самих портах, так і на під’їзді до них залізничним та автомобільним транспортом.

По-четверте, теплі погодні умови були вагомим чинником скорочення попиту на енергоресурси (поряд з падінням виробництва у галузях-основних споживачах енергії) і відповідного падіння в постачанні електроенергії, газу та пари - на 4,1% (і на 15,7% у грудні).

По-п’яте, менший врожай цукрових буряків, фруктів та овочів мав важливий вплив на харчову промисловість, зростання обсягів випуску якої уповільнилося до 0,2%.

"Звичайно, негативний вплив цих факторів суттєво підсилювався зниженням цінової конкурентоспроможності вітчизняних підприємств через зміцнення обмінного курсу та високі темпи підвищення заробітних плат внаслідок високої конкуренції між роботодавцями на ринку праці", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва у грудні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%. За весь 2019 року зафіксовано падіння промвиробництва на 1,8%.

Розрахунки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, свідчать, що в І кварталі 2020 року очікується продовження негативної динаміки в промисловості України.