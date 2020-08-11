У Мінекономіки обґрунтували прогноз падіння ВВП України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України не змінювало прогноз падіння ВВП у 2020 році. Очікуване скорочення на рівні 4,8% виглядає реалістичним.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

Як зазначається в повідомленні, аналізуючи реакцію економіки на карантинні заходи та на їх послаблення, Мінекономіки відмітило, що попередні оцінки виявились дещо песимістичнішими, ніж факт.

Так, враховуючи оприлюднені Держстатом підсумки І півріччя 2020 року, Мінекономіки оцінює падіння ВВП у ІІ кварталі 2020 року на рівні 11%, що є кращим показником ніж очікувалося раніше - падіння на рівні 14%.

З урахуванням даних за І квартал 2020 року (за уточненими даними Держстату падіння ВВП становило 1,3%) падіння ВВП у І півріччі 2020 року становить орієнтовно 6,5% проти прогнозованих 8,1%.

"Кращі, ніж ми очікували, результати розвитку економіки у І півріччі та погіршення прогнозу на ІІ півріччя, врахувуючи експертну думку та підвищення вірогідності поширення 2-ої хвилі пандемії, дозволили зберегти оцінку року в цілому на попередньому рівні - скорочення ВВП на 4,8%", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки".

За базовим сценарієм, прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% у 2023 році.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зберіг прогноз падіння економіки на 2020 рік на рівні 4,8%.