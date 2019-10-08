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Економіка України трохи прискорить зростання, - консенсус-прогноз

Новини » Економіка    08.10.2019 - 10:22
Економіка України трохи прискорить зростання, - консенсус-прогноз
Фото: колаж (РБК-Україна)

Зростання ВВП складе близько 3% в нинішньому і наступному році

Реальний валовий внутрішній продукт України (ВВП) зросте на 3,2% за підсумками 2019 року. Такі дані містяться в оновленому консенсус-прогнозі чиновників та експертів, повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Таким чином, прогноз зростання економіки України поліпшений у порівнянні з попередньою оцінкою в 2,7%, зробленною в квітні 2019 року.

Крім того, трохи поліпшений і прогноз на 2020 рік - з 3,0% до 3,2%.

Як наголошується в повідомленні, майже всі оцінені ризики на 2019-2020 роки (як зовнішні, так і внутрішні) мають інтегральні оцінки нижчі, ніж попередньому опитуванні.

Консенсус-прогноз - це усереднені значення основних прогнозних показників економічного розвитку України, які розраховані як медіана на основі експертних оцінок учасників опитування провідних фахівців у сфері макроаналізу і прогнозування.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання став максимальним за останні сім років.

Нагадаємо, за підрахунками Міжнародного валютного фонду, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні (за паритетом купівельної спроможності) залишається дуже низьким - всього 20% від середнього показника для ЄС і другим найнижчим показником серед усіх країн Центральної та Східної Європи.

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