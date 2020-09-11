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У Мінекономіки назвали умову для відновлення росту ВВП України

Автор: Олександр Білоус

Відмова від жорсткого карантину може призвести до зростання

Повернення до зростання економіки України може відбутися наприкінці 2020 року. Пожвавлення економічності активність відбудеться за умови неповернення до жорстких заходів карантину як у світі, так і в Україні.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Як зазначили у Мінекономіки, пандемія коронавірусу та вплив стримуючих факторів, сформованих у попередніх періодах, мали негативні наслідки для виробничої сфери, особливо у І півріччі 2020 року.

Зокрема пандемія спровокувала зміни трендів розвитку світової економіки, суттєве падіння попиту та цін на світових сировинних ринках, викликала превентивні заходи як в Україні, так і в країнах - основних торговельних партнерах.

"Проте пом’якшення з середини травня карантинних обмежень та подальше їх зняття на тлі впровадження прийнятих урядових рішень, спрямованих на зменшення впливу пандемії COVID-19, дозволять пожвавити економічну активність й очікувати на відновлення зростання наприкінці поточного року за умови неповернення до жорстких заходів карантину як у світі, так і в Україні", - йдеться в повідомленні.

Поряд з тим, окремим чинником впливу до кінця року є низхідна динаміка у сільському господарстві, зокрема рослинництві в умовах нижчого за минулорічний рекордний обсяг врожаю зернових.

Нагадаємо, міністр економіки Ігор Петрашко сказав в інтерв’ю РБК-Україна, що уряд України надає перевагу точковому реагуванню на спалахи епідемії у разі другої хвилі COVID-19 і повного закриття бізнесу не планується.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", половина українців проти жорсткого карантину при другій хвилі епідемії.

Як повідомляло РБК-Україна, за оцінкою Мінекономіки, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-липні 2020 року скоротився на 6,2%.

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