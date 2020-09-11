У Мінекономіки назвали умову для відновлення росту ВВП України

Повернення до зростання економіки України може відбутися наприкінці 2020 року. Пожвавлення економічності активність відбудеться за умови неповернення до жорстких заходів карантину як у світі, так і в Україні.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Як зазначили у Мінекономіки, пандемія коронавірусу та вплив стримуючих факторів, сформованих у попередніх періодах, мали негативні наслідки для виробничої сфери, особливо у І півріччі 2020 року.

Зокрема пандемія спровокувала зміни трендів розвитку світової економіки, суттєве падіння попиту та цін на світових сировинних ринках, викликала превентивні заходи як в Україні, так і в країнах - основних торговельних партнерах.

"Проте пом’якшення з середини травня карантинних обмежень та подальше їх зняття на тлі впровадження прийнятих урядових рішень, спрямованих на зменшення впливу пандемії COVID-19, дозволять пожвавити економічну активність й очікувати на відновлення зростання наприкінці поточного року за умови неповернення до жорстких заходів карантину як у світі, так і в Україні", - йдеться в повідомленні.

Поряд з тим, окремим чинником впливу до кінця року є низхідна динаміка у сільському господарстві, зокрема рослинництві в умовах нижчого за минулорічний рекордний обсяг врожаю зернових.

Нагадаємо, міністр економіки Ігор Петрашко сказав в інтерв’ю РБК-Україна, що уряд України надає перевагу точковому реагуванню на спалахи епідемії у разі другої хвилі COVID-19 і повного закриття бізнесу не планується.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", половина українців проти жорсткого карантину при другій хвилі епідемії.

Як повідомляло РБК-Україна, за оцінкою Мінекономіки, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-липні 2020 року скоротився на 6,2%.