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Падіння економіки України трохи уповільнилося

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 10:56
Падіння економіки України трохи уповільнилося
Фото: фабрика (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість галузей економіки поступово оговтується після шоку

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-липні 2020 року скоротився на 6,2%. Це трохи менше, ніж падіння на 6,5% за перші шість місяців року.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

За підсумками січня-липня 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) становило 7,3% (падіння на 7,7% у січні-червні 2020 року).

Падіння економіки України трохи уповільнилося

Як зазначили в Мінекономіки, у липні 2020 року на тлі продовження адаптації до діяльності в умовах карантину майже всі види економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння або, і зростання (зокрема, роздрібний сегмент ринку).

Падіння економіки України трохи уповільнилося

"Це свідчить проте, що процес поступового відновлення триває, і що більшість сфер економіки поступово оговтується після нокдауну (особливо у квітні)", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, за оцінкою Мінекономіки, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-червні 2020 року скоротився на 6,5%.

Зазначимо, на початку червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

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