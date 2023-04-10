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В Минэкономики назвали цифру падения ВВП за 2022 год и оценили возможности восстановления

Фото: экономика Украины за 2022 год упала на 29,2% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Экономика Украины на протяжении 2022 года понесла самые большие за всю историю независимости потери, ущерб и повреждения, которые ей нанесла РФ, масштабировав 24 февраля свой террор, начатый еще в 2014 году. Падение ВВП оценивается в 29,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор экономической активности (итоги 2022) Министерства экономики.

Как отметили в министерстве, предприятия всех видов экономической деятельности находились в сложных условиях и вынуждены были подстраиваться под реальные сегодня в режиме реального времени.

Несмотря на масштабы нанесенного ущерба, экономика Украины, значительная часть которой находится в зоне боевых действий, адаптировалась к условиям войны, считают в Минэкономики. Этому способствовали различные программы поддержки, новая налоговая политика, фиксация курса гривны, замораживание тарифов для населения и другие, что стало возможным благодаря финансовой помощи от международных партнеров, которая в 2022 году составила 32,7 млрд долларов, из которых гранты - 14,3 млрд долларов.

Как следствие, по оценкам Минэкономики, сокращение ВВП составило 29,2%. Это объективно стало наихудшим результатом времен независимости, впрочем лучше, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения, когда оценки варьировались в пределах 40-50% падения ВВП и глубже, отметили в министерстве.

"Продолжение военных действий, которое с высокой вероятностью может сопровождаться ракетными обстрелами, даже в условиях усиленной защиты современными системами ПВО, все же может наносить дальнейшие разрушения. А сохранение неопределенности относительно продолжительности такой ситуации, будет сдерживать развитие и отсрочить активное восстановление", - говорится в обзоре. .

Напомним, Международный валютный фонд обновил прогноз экономики Украины на 2023-2027 годы. По оценкам МВФ, в 2022 году валовой внутренний продукт Украины сократился на 30,3%. На 2023 год прогнозируется от падения на 3,0% до роста на 1,0%.

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ВВПМинистерство экономики