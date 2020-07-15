Кабмін ввів додаткову заборону на ввезення російських вагонів

Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)

Заборона розповсюджується на вагони, які були приписані до російських станцій с 2014 року

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 30 грудня 2015 року №1147 щодо заборони на ввезення на митну територію України залізничних вагонів з Росії. Заборона розширюється.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Як зазначається в повідомленні, постановою Кабміну 2015 року вже запроваджено заборону до ввезення в Україну залізничних вагонів з Російської Федерації.

Проте з листопада минулого року резидентами України було придбано 1165 вагонів, країною походження яких не була Російська Федерація. З них попереднім власником 608 вагонів були підприємства-резиденти Російської Федерації, а 15 вагонів були у власності підприємств-резидентів Російської Федерації з 2014 року.

Відповідно до змін, забороняється імпорт вагонів, попередніми власниками яких були підприємства-резиденти Російської Федерації, та встановлюється заборона імпорту вагонів, серед залізничних адміністрацій приписки яких з 20 лютого 2014 року є або була залізнична адміністрація Російської федерації.

Нагадаємо, з квітня 2020 року НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України з 1 квітня 2020 року ввів спецмито на імпорт електроенергії і вугілля з Росії.