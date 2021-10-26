Чи запустять "Північний потік-2": в Україні розповіли, що має зробити Росія

Глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон розповів, коли Росія зможе почати поставки по своєму газопроводі "Північний потік-2". Щоб запустити газогін, потрібно пройти сертифікацію, а для цього Росія має виконати низку умов.

"Система готова до експлуатації, але по європейському законодавству потрібно пройти сертифікацію оператора ГТС - швейцарської компанії Nord Stream AG", - пояснив він.

Росія, за словами Макогона, хоче пройти сертифікацію за моделлю ITO, тобто компанія-оператор може залишитися у власності російського "Газпрому", але такий варіант не влаштовує Україну та Єврокомісію.

"З нашої і точки зору Єврокомісії - це неможливо, тому що європейське законодавство вимагає, щоб компанія, яка відповідає за транспортування газу, не залежала від компанії, яка видобуває чи продає цей газ. В Україні ми це зробили. Ми зробили так званий анбандлінг", - зазначив глава оператора, додавши, що такий же анбандлінг має пройти Nord Stream AG.

Таке розділення "Газпрому" та оператора, як пояснив Макогон, має гарантувати незалежність в ухваленні рішень та вільний доступ третіх сторін до використання "Північного потоку-2". Тобто не лише "Газпром" повинен мати право транспортувати газ.

"Також має бути запроваджено прозорий тариф на використання цих потужностей. Ну, і найголовніше, ця компанія не повинна бути підпорядкована "Газпрому". Це має бути незалежна компанія", - додав він.