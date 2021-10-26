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Чи запустять "Північний потік-2": в Україні розповіли, що має зробити Росія

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 15:48
Чи запустять "Північний потік-2": в Україні розповіли, що має зробити Росія Фото: Сергій Макогон, глава оператора ГТС України (tsoua.com)
Автор: Дмитро Левицький

Глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон розповів, коли Росія зможе почати поставки по своєму газопроводі "Північний потік-2". Щоб запустити газогін, потрібно пройти сертифікацію, а для цього Росія має виконати низку умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Макогона для "ТСН".

"Система готова до експлуатації, але по європейському законодавству потрібно пройти сертифікацію оператора ГТС - швейцарської компанії Nord Stream AG", - пояснив він.

Росія, за словами Макогона, хоче пройти сертифікацію за моделлю ITO, тобто компанія-оператор може залишитися у власності російського "Газпрому", але такий варіант не влаштовує Україну та Єврокомісію.

"З нашої і точки зору Єврокомісії - це неможливо, тому що європейське законодавство вимагає, щоб компанія, яка відповідає за транспортування газу, не залежала від компанії, яка видобуває чи продає цей газ. В Україні ми це зробили. Ми зробили так званий анбандлінг", - зазначив глава оператора, додавши, що такий же анбандлінг має пройти Nord Stream AG.

Таке розділення "Газпрому" та оператора, як пояснив Макогон, має гарантувати незалежність в ухваленні рішень та вільний доступ третіх сторін до використання "Північного потоку-2". Тобто не лише "Газпром" повинен мати право транспортувати газ.

"Також має бути запроваджено прозорий тариф на використання цих потужностей. Ну, і найголовніше, ця компанія не повинна бути підпорядкована "Газпрому". Це має бути незалежна компанія", - додав він.

Нагадаємо, в Державному департаменті США очікують, що сертифікація "Північного потоку-2" затягнеться до березня наступного року.

Водночас в українському Міненерго не виключають, що ЄС дозволить Росії запустити "Північний потік-2" до завершення сертифікації.

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Північний потік-2 Сергій Макогон
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