Минэкономики о помощи бизнесу, который атакует Россия: мы на перепутье

Правительство нарабатывает механизм компенсации первых потерь (first loss) от вражеских атак для украинского бизнеса. Предлагаемая модель предполагает повышение ставки НДС с 20% до 21%, что позволит аккумулировать около 1 млрд долларов государственного взноса.

В Минэкономики объясняют, что рассматривали разные варианты наполнения фонда, в частности, введение дополнительного импортного сбора. Однако от этой идеи отказались из-за риска более высокой инфляции. Повышение НДС на 1 п.п., по оценкам правительства, приведет к незначительному росту инфляции - ориентировочно на 0,8 п.п.

Александр Кравченко подчеркнул, что повышение НДС является оптимальным решением, ведь оно охватывает все отрасли, удобное в администрировании и способствует детенизации бизнеса, поскольку воспользоваться программой смогут только плательщики этого налога.

"У нас, наверное, такая развилка: или мы все же сможем запустить наконец-то механизмы военного страхования, которые заработают... Или мы останемся, где мы есть: будем проводить дискуссии между бизнесом и правительством, бизнес будет нуждаться в поддержке, мы будем очень ограничены в том, что мы можем реально предоставить", - подчеркнул он.

Дополнительные миллиарды от партнеров

По словам министра, этот шаг поможет привлечь от международных партнеров дополнительные 1-2 млрд долларов. Планируется, что спецфонд заработает с начала 2027 через государственное "Экспортно-кредитное агентство".

Лимит компенсации составит 10 млн долларов, а ставка для участников программы - 2% от суммы покрытия. При этом фонд будет покрывать убытки предприятий, но не будет распространяться на товары.

Он напомнил, что обсуждения масштабного военного страхования продолжаются с конференции в Лугано в июле 2022 года, однако по состоянию на 2026 год действенного механизма до сих пор нет.

Министр убежден, что запуск фонда упростит работу коммерческим страховым компаниям и со временем откроет международный рынок перестрахования, который сейчас фактически закрыт для Украины.