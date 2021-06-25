Мінекології: 2/3 українців проживають на територіях із забрудненим повітрям

Міністерство екології інформує, що 2/3 українців проживають на територіях із забрудненим повітрям. У промислових регіонах на 25-40% вищий загальний рівень захворюваності населення, в тому числі і серед дітей.

"Статистика каже про те, що в Україні: лише 1/3 промислових гігантів провели модернізацію за останні 10 років; 2/3 українців проживають на територіях із забрудненим атмосферним повітрям", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільш поширеними компонентами, які забруднюють повітря, є діоксид сірки, дрібнодисперсний пил, оксиди азоту у різних сполуках.

Відповідні дані навів заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Руслан Стрілець.

"Тривалість життя українців, особливо у промислових регіонах, на 10 років менше, ніж у європейців. Ми розуміємо, що на це впливають промислові підприємства, які потребують модернізації", - заявив замміністра.