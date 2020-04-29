Мінекоенерго передбачає зниження для ТЕС, ГЕС і АЕС новим енергобалансом

Внаслідок наростання кризових явищ в енергетичній системі України і через суттєве падіння споживання електроенергії Міністерство енергетики та захисту довкілля України переглянуло Прогнозний енергетичний баланс на 2020 рік. Повідомлення і документ опубліковані на сайті міністерства, передає РБК-Україна.

Так, в повідомлені міністерства відзначається, що енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії усіма типами генерації: атомної, гідро, теплової. Також скореговане прогнозне зростання генерації з відновлюваних джерел енергії. Баланс покликаний забезпечити безпечний графік роботи атомних електростанцій і енергосистеми в цілому.

Зокрема документ передбачає загальний обсяг виробництва електроенергії на рівні 143 млрд кВт год. 38,8 млрд кВт год – відведено для ТЕС, 4,8 – ГЕС, 1,5 – ГАЕС, 73,7 – АЕС, 11,4 – ВДЕ. Імпорт складе 5,1 млрд кВт годин, експорт – 7 млрд кВт год.

"В умовах падіння попиту енергоблоки АЕС не можуть працювати з максимальним постійним навантаженням протягом усієї доби. До останнього часу НЕК "Укренерго", який виконує функції диспетчеризації, був змушений розвантажувати їх в нічний період, а також у вихідні й святкові дні. Експерименти з регулярною зміною навантажень енергоблоків АЕС є вкрай небезпечними", - пише Мінекоенерго.

Крім того баланс покликаний забезпечити виконання ремонтів енергоблоків АЕС, забезпечити енергетичну безпеку країни через резервування достатньої кількості маневруючих потужностей ГЕС і ТЕС, сталу роботу вуглевидобувного сектору та безпечний обсяг зростання генерації з ВДЕ.

"Важливим елементом роботи енергосистеми є забезпечення достатньої балансуючої потужності. Останнім часом, в наслідок падіння споживання, а також низького рівня води для ГЕС, доступний обсяг маневреної потужності був критично малий. Це загрожувало виникненням аварійних ситуацій в періоди зміни добових фаз споживання. Зокрема, за даними НЕК "Укренерго" в останні дні розрив між вечірнім піком та нічним падінням збільшився з 4 до 4,8 ГВт", - зазначається в повідомлені.

Нагадаємо, раніше експерти ринку заявляли про необхідність найскорішого прийняття енергобалансу через наростання кризи в балансування енергосистеми.

Зокрема, заступник голови ФРУТЕК, екс-радник міністра енергетики Сергій Чех відмічав, що розбалансування енергосистеми є прямою загрозою відключень електроенергії в країні.