"Минай" обыграл "Металлист" и поднялся в середину турнирной таблицы УПЛ

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Минай" – "Металлист" – 1:0

Гол: Вишневский, 87

Хаотический старт от обеих команд сделал невозможным создание опасных моментов. На поле было много борьбы и безадресных передач вперед с надеждой на индивидуальные успехи одного из нападающих. При таких условиях возникали разве что полумоменты.

Например, харьковчанин Коркишко мощно пробил после скидки Прядуна на 13-й минуте – неточно. Зато удар закарпатца Кулиева с линии штрафной заблокировал защитник. А хавбек "Металлист" Пидлепенец впоследствии пробил выше ворот после прострела Багачанского.

Новая вспышка активности произошла перед перерывом. Немчанинов головой пробил мимо ворот после навеса с углового. В ответ гости организовали момент для Кныша, но Бандура своевременным выходом из ворот ликвидировал опасность.

На старте второй половины размять вратаря "Миная" решил Прядун, пробив несильно с острого угла. А через пять минут хозяева всерьез рассчитывали на пенальти – во время прорыва Кулиева в штрафную зону "Металлиста" мяч попал в руку Мизюку, но судейская бригада эпизод проигнорировала.

Действительно реальный момент забить "Минай" создал на 75-й минуте. Затяжная атака закарпатцев закончилась классным сбросом на Вишневского, удар которого заблокировал Клименчук, а выстрел Кулиева на добивании из-под перекладины вытащил Костик! "Металлист" огрызнулся моментом Прядуна, когда тот с разворота пробил рядом с девяткой.

Но вырвали победу все-таки хозяева благодаря классическому голу. На 87-й минуте Дмитрук навесил, а Вишневский головой отправил мяч в сетку. Благодаря этой победе "Минай" покинул опасную зону и поднялся на 11 место в Премьер-лиге (13 очков). Харьковчане рядом – 9-я ступень (15 пунктов).