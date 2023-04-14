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"Минай" минимально переиграл "Кривбасс" и покинул зону переходных матчей УПЛ

Фото: Закарпатцы только что открыли счет (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Домашней победой закарпатского "Миная" над криворожским "Кривбассом" начался 21-й тур чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 21-й тур

"Минай" – "Кривбасс" – 1:0

Гол: Вишневский, 4

Активный старт в исполнении хозяев позволил забить быстрый мяч. Оборона криворожцев дала сбой уже на 4-й минуте. Вишневский ворвался на оперативное пространство, получил передачу от Гончара и обыграл кипера из пределов штрафной.

Забитый мяч немного расстроил игру. Команды сосредоточились на борьбе между двумя штрафными зонами. Опасность в течение первого тайма фактически возникала только со стандартов или после ошибок защитников. Разве что форвард "Кривбасса" Устименко пробил рядом со штангой на 34-й минуте.

Вторая половина началась при территориальном преимуществе гостей. Вскоре в центре событий снова оказался Устименко. На этот раз нападающий пробил метров с 20-ти, но мяч срикошетил от защитника и прилетел в руки Бандуре. Но развития такой дебют не получил, поэтому постепенно команды вернулись к позиционной борьбе.

Даже в финальные минуты криворожцы не смогли организовать штурм ворот закарпатцев. Как следствие, "Минай" отпраздновал пятую победу в сезоне и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги (21 очко). "Кривбасс" – на несколько позиций выше (28 пунктов).

К слову, посреди недели "Шахтер" одержал волевую победу над "Львовом" в перенесенном матче первого круга УПЛ.

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