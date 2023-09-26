В Минагрполитики оценили показатели урожая в нынешнем аграрном сезоне

Украина имеет хороший урожай подсолнечника, сои и рапса. Однако в условиях агрессии РФ трудно продавать это по хорошей цене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского в эфире национального телемарафона.

Что с урожаем в Украине

По его словам, пока рано оценивать аграрный сезон, однако он рассказал об определенных успехах.

"У нас неплохой урожай того, что мы уже собрали. Летом уже закончили озимую пшеницу, озимый рапс, там хороший урожай подсолнечника. Сейчас также показывает больше чем мы планировали урожая сои", - сказал министр.

Он отметил, что меньший урожай получился по продовольственной пшенице, но его все равно достаточно и для украинского рынка. Сольский уточнил, что главное аккуратно за этим нам как Министерству, так и участникам рынка следить.

Что интересует агрария

"Сейчас начинается уже активная жатва кукурузы, это огромный также объем, который мы традиционно экспортировали. Хочу напомнить, что мы в мае во время начала посевной думали, что у нас будет примерно 63-64 млн тонн, потом мы подняли прогноз там 67-68 тонн, потом более 70 тонн. В прошлом году у нас был результат 72 млн тонн, потом 75 млн тонн", - рассказал министр.

Сольский пояснил, что последние две недели речь идет об урожае, который наверняка будет где-то около 79 миллионов тонн, то есть на как минимум миллионов семь больше чем в прошлом году.

Однако агрария в Украине сейчас интересует следующий вопрос, а именно по какой цене это все можно продать. Очень важной для Украины является возможность продать его дороже.

Проблемы с экспортом

По словам министра, Украине надо в месяц иметь возможности вывозить из страны 5 млн тонн, а пока это три с чем-то.

"Очевидно это существенная разница, когда такая существенная разница, то всегда стоит дорого логистика и недорого зерно, потому что спроса на логистику значительно больше, чем предложений", - говорится в заявлении.

Нужно, чтобы это отбалансировалось, поэтому правительство имеет сильную надежду на счет экспорта по реке Дунай и Черному морю. И таким образом цена на товар должна подняться.

Прогноз урожая

Напомним, Минагрополитики улучшило прогноз сбора зерновых в Украине из-за рекордной урожайности. В этом году украинские аграрии могут собрать около 56,4 млн тонн зерновых, а также 20,3 млн тонн масличных.

Хотя общая площадь посевных яровых и озимых зерновых в этом году была меньше на 980 тыс. га, чем в прошлом году, и составила 10 895 тыс. га, погодные условия способствовали почти рекордной урожайности зерновых культур (до 51,8 ц/га) что позволяет значительно увеличить объемы производства, отметили в министерстве.

По состоянию на конец августа в Украине практически завершена жатва ранних культур: намолочено 29 млн. тонн зерновых и 4 млн. тонн масличных. Благодаря благоприятной погоде урожайность ранних зерновых не только превысила прошлый, но и рекордный 2021 год.