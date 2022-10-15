В Минагрополитики пояснили скачок цен на яйца

В то же время он заявил, что цены на яйца в ближайшее время "выровняются".

По его словам, оснований для существенного удорожания подсолнечного масла, сахара и яиц нет. Напротив, в ноябре украинцы увидят "определенную стабилизацию продовольственных цен".

Что касается подсолнечного масла, то аграрии собрали 2,6 млн тонн семян подсолнечника, а прогноз сбора на этот год 9,5 млн тонн. "Это меньше по сравнению с предыдущим годом, который был рекордным и принес 16,3 млн тонн подсолнечника. Причины такого уменьшения понятны - война и погодные условия, замедлившие темпы сбора. Но для внутренних потребностей этого более чем достаточно. Поэтому, если не говорить об общей инфляции и удорожании логистики, подорожании подсолнечного масла не должно быть", - сказал Дмитрасевич.

Также, по его словам, цены на сахар не должны расти чересчур сильно. Аграрии посеяли 180 тыс. га сахарной свеклы, что меньше против прошлого года - 224 тыс. га. Из собранной в этом году свеклы должно получиться 1 млн тонн сахара. "Дефицита сахара не будет, как и его существенного удорожания", - сообщил замминистра.