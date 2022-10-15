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В Минагрополитики пояснили скачок цен на яйца

Фото: только за один месяц яйца подорожали на четверть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Проблема с подорожанием яиц связана, во-первых, с уничтожением птицефабрик (в частности, в Чернобаевке и Донецкой и Луганской областях), во-вторых, с нехваткой несущих кур и сокращением производства яиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона.

В то же время он заявил, что цены на яйца в ближайшее время "выровняются".

По его словам, оснований для существенного удорожания подсолнечного масла, сахара и яиц нет. Напротив, в ноябре украинцы увидят "определенную стабилизацию продовольственных цен".

Что касается подсолнечного масла, то аграрии собрали 2,6 млн тонн семян подсолнечника, а прогноз сбора на этот год 9,5 млн тонн. "Это меньше по сравнению с предыдущим годом, который был рекордным и принес 16,3 млн тонн подсолнечника. Причины такого уменьшения понятны - война и погодные условия, замедлившие темпы сбора. Но для внутренних потребностей этого более чем достаточно. Поэтому, если не говорить об общей инфляции и удорожании логистики, подорожании подсолнечного масла не должно быть", - сказал Дмитрасевич.

Также, по его словам, цены на сахар не должны расти чересчур сильно. Аграрии посеяли 180 тыс. га сахарной свеклы, что меньше против прошлого года - 224 тыс. га. Из собранной в этом году свеклы должно получиться 1 млн тонн сахара. "Дефицита сахара не будет, как и его существенного удорожания", - сообщил замминистра.

Напомним, по данным Госстата, в сентябре 2022 года больше всего в Украине подорожали яйца (на 23,0%), сало и свинина, в то же время сильно подешевели овощи.

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