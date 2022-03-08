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У Мінагрополітики пояснили, що посівна кампанія розпочнеться там, де це можливо

Автор: Тетяна Самарук

В Україні посівна кампанії 2022 року розпочнеться там, де це можливо з урахуванням бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра аграрної політики Романа Лещенко під час телемарафону.

За словами міністра, немає іншого варіанта, окрім як йти та сіяти.

"Ми сіяли пшеницю, ячмінь, у нас є озимина, ми не відступаємо, адже це питання продовольства. Хочу вам сказати, що настрій в аграріїв такий, що ми досягнемо територіальної цілісності. Ми повністю в координації та маємо чітке розуміння, що від того, що буде на полях, залежить продовольство всієї держави", - сказав він.

Однак, позиція з точки зору військової складової постійно змінюється, але аграрії мають працювати.

Також міністр розповів про нові правила експорту сільськогосподарських товарів в умовах воєнного стану. Вони допоможуть запобігти гуманітарній кризі в Україні та задовольнити потреби населення.

Зокрема, заборонено експортувати: овес, просо, гречку, цукор, сіль, жито, велику рогату худобу та м’ясо. Можна експортувати за умови декларативного ліцензування: пшеницю, кукурудзу, м’ясо курей свійських, яйця курячі та олію соняшникову.

Міністр додав, що держава візьме на себе роль оператора на ринку, враховуючи складну ситуацію з портовою інфраструктурою.

Раніше ми повідомляли, що херсонська область через дії окупантів під загрозою екологічної катастрофи.

Також ми писали, що в Україні створили онлайн-карту магазинів, які відчинені під час війни.

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Міністерство аграрної політики