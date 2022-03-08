У Мінагрополітики пояснили, що посівна кампанія розпочнеться там, де це можливо

За словами міністра, немає іншого варіанта, окрім як йти та сіяти.

"Ми сіяли пшеницю, ячмінь, у нас є озимина, ми не відступаємо, адже це питання продовольства. Хочу вам сказати, що настрій в аграріїв такий, що ми досягнемо територіальної цілісності. Ми повністю в координації та маємо чітке розуміння, що від того, що буде на полях, залежить продовольство всієї держави", - сказав він.

Однак, позиція з точки зору військової складової постійно змінюється, але аграрії мають працювати.

Також міністр розповів про нові правила експорту сільськогосподарських товарів в умовах воєнного стану. Вони допоможуть запобігти гуманітарній кризі в Україні та задовольнити потреби населення.

Зокрема, заборонено експортувати: овес, просо, гречку, цукор, сіль, жито, велику рогату худобу та м’ясо. Можна експортувати за умови декларативного ліцензування: пшеницю, кукурудзу, м’ясо курей свійських, яйця курячі та олію соняшникову.

Міністр додав, що держава візьме на себе роль оператора на ринку, враховуючи складну ситуацію з портовою інфраструктурою.