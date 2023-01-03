В Минагрополитики назвали регион Украины с самой дорогой землей

По данным пресс-службы, самая высокая стоимость одного гектара земли в Ивано-Франковской области, которая достигает 292,7 тыс. грн.

В министерстве сообщили, что с 24 февраля по сегодняшний день заключено 41 979 сделок на рынке земли. Они охватывают площадь в 77 668 га.

Наиболее активными регионами (по площади земель, по которым зарегистрированы сделки) стали Хмельницкая (8,1 тыс. га); Винницкая (8 тыс. га); Полтавская (8 тыс. га); Кировоградская (7,8 тыс. га); Днепропетровская (7,6 тыс. га).

В целом по состоянию на сегодняшний день за весь период функционирования рынка земли с 1 июля 2021 года заключено 142 945 земельных сделок площадью в 322 194 га.