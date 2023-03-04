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В Минагрополитики назвали область Украины с самой дорогой землей

Фото: Самая дорогая земля в Украине в Ивано-Франковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя стоимость 1 га земли в Украине составляет 39 тыс. грн. Такой показатель получен на основе 125 397 сделок по продаже земли по площади в 284 483 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .

В феврале 2023 года гектар земли по договорам купли-продажи выше всего оценивался в Ивано-Франковской области - 167 900 грн, Львовской - 128 143 грн, Киевской - 74 573 грн, Винницкой - 60 805 грн, Закарпатской - 50 264 грн.

В целом по состоянию на сегодняшний день за весь период функционирования рынка земли заключено 153 659 земельных сделок по площади в 344 061 га.

Лидерами по площадям земли, по которым зафиксированы сделки, за весь период являются:

  • Харьковская область (40,8 тыс. га),
  • Днепропетровская область (31,5 тыс. га),
  • Полтавская область (28,5 тыс. га);
  • Кировоградская область (28,3 тыс. га);
  • Хмельницкая область (21,5 тыс. га).

За период войны с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день заключено 52 693 сделки на рынке земли. Они охватывают площадь в 99 534 га.

Напомним, по оценкам Минагрополитики потери сельского хозяйства Украины в результате войны могут составить около 40 млрд долларов .

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Рынок землиМинистерство аграрной политики