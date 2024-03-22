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В Минюсте объяснили, почему доказательства убытков от войны собирают партнеры

Фото: министр юстиции Украины Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Партнеры и международные организации занимаются сбором доказательств ущерба, который нанесла российская агрессия Украине. Причина этого - авторитетность международных инструментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську во время открытия сателлитного офиса Реестра убытков в Киеве.

"Авторитетность международных инструментов подсчета ущерба намного больше, чем если бы мы считали самостоятельно - органы власти или украинским самоуправлением. Сейчас доказательства убытков собираются международными организациями, доверие к которым является решающим с точки зрения доказательной силы", - сказал министр.

Малюська также отметил, что есть прогресс в переговорах о создании компенсационной комиссии, которая будет решать о размере компенсаций, и фонде, который будет накапливать ресурсы для выплат.

 

Реестр убытков

Напомним, в 2023 году ЕС принял решение о создании Международного реестра убытков, нанесенных российской агрессией против Украины. Главный офис будет функционировать в Гааге, а сателлитный - в Киеве.

Более 40 стран поддержали создание Реестра и присоединились к нему.

В марте в городе Гаага запустили официальный вебсайт международного реестра убытков, нанесенных агрессией РФ против Украины.

В Киеве 22 марта открыли сателлитный офис Реестра, а исполнительный директор объяснил механизм его работы.

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