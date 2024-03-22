В Минюсте объяснили, почему доказательства убытков от войны собирают партнеры

Реестр убытков

Напомним, в 2023 году ЕС принял решение о создании Международного реестра убытков, нанесенных российской агрессией против Украины. Главный офис будет функционировать в Гааге, а сателлитный - в Киеве.

Более 40 стран поддержали создание Реестра и присоединились к нему.

В марте в городе Гаага запустили официальный вебсайт международного реестра убытков, нанесенных агрессией РФ против Украины.

В Киеве 22 марта открыли сателлитный офис Реестра, а исполнительный директор объяснил механизм его работы.

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