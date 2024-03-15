В Минюсте оценили мобилизационный потенциал среди осужденных в Украине
Мобилизационный потенциал среди осужденных по уголовным статьям в Украине состоит из уже отбывших наказания и тех, кто сейчас находится в местах лишения свободы. В случае принятия соответствующего закона первые будут призывать без их согласия, вторые же должны выразить желание служить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
В Украине есть около 50 тысяч человек, которые находятся на свободе, отбыв наказание. Также есть 26 тысяч, которые находятся в местах лишения свободы, сообщила в комментарии изданию заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.
По ее словам, сейчас сложно говорить, сколько из этих людей будет призвано в ряды ВСУ.
Высоцкая прогнозирует очень оживленную дискуссию в Верховной Раде при рассмотрении законопроекта о мобилизации осужденных.
Предполагается, что уже отбывших наказание будут мобилизовать без их согласия, как всех других военнообязанных граждан призывного возраста.
По словам чиновника, запрет людям с судимостью быть частью армии является устаревшей законодательной нормой времен Советского Союза.
Для осужденных, отбывающих наказание, предусмотрено условно-досрочное увольнение по их заявлению, пояснила Высоцкая.
"То есть их желание, их мотивация обязательны. В противном случае это просто неэффективно для наших Вооруженных Сил. Поэтому их заявление, их желание и обязательное заключение контракта - условие, для того, чтобы условно-досрочно уволиться", – сказала чиновница.
В то же время, по ее словам, будет учитываться способность, физическая подготовка заключенных, чтобы не было медицинских противопоказаний.
По словам министра юстиции Дениса Малюськи, военные попросили исключить из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления во время исполнения воинского долга. Так же они не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государства. Поэтому такие категории, наверное, под мобилизацию не попадут, сказал министр.
Также Малюска отметил, что не все командиры готовы брать осужденных и заключенных к себе. Поэтому, скорее всего, это будут отдельные отряды.
Напомним, что 13 марта в Верховную раду внесли законопроект , которым предлагается разрешить освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы.
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