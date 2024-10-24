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Минюст США отреагировало на раздачу Маском денег за поддержку его петиции

Четверг 24 октября 2024 00:59
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Минюст США отреагировало на раздачу Маском денег за поддержку его петиции Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки раскритиковало инициативу предпринимателя Илона Маска по раздаче премий по 1 миллиону долларов тем, кто поддержал его петицию America PAC. Это может нарушать федеральный закон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Дело в том, что федеральный закон в Штатах запрещает платить людям за регистрацию для голосования.

Между тем, в тексте петиции есть обещание о выплате 1 миллиона долларов людям, выбранным случайным образом, за подписание этой инициативы в поддержку права на свободу слова и права владения оружием.

Вместе с тем, чтобы подписать петицию граждане США должны быть зарегистрированы для голосования в определенных штатах.

Как рассказали информированные источники CNN, письмо с соответствующим предупреждением от отдела общественной добродетели Минюста США, которое расследует потенциальные нарушения законодательства о выборах, поступило в комитет политических действий Маска.

Перед этим губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро (демократ и бывший генеральный прокурор штата) заявил о своей обеспокоенности такой раздачей Маском денежных премий, и что она заслуживает юридического рассмотрения,

В свою очередь бизнесмен Илон Маск в ответ на публикацию о том, что он якобы "платит за регистрацию республиканцев", заявил, что победители "могут быть от любой политической партии или ни одной, и вам даже не нужно голосовать".

Обещание Маска платить подписантам его петиции

Напомним, на днях Илон Маск обнародовал заявление о премии в размере 1 млн. долларов от своего комитета политических действий America PAC. Оно направлено на увеличение количества регистраций избирателей в штатах, где ведутся острые споры перед выборами.

Отметим, Маск отрыто поддерживает бывшего президента США республиканца Дональда Трампа, и тратит миллионы долларов на поддержку своей кандидатуры.

Обещание Маска выплатить премии зарегистрированным избирателям сразу же вызвало беспокойство экспертов по избирательному законодательству и некоторых госчиновников. Они подвергли сомнению, не противоречит ли это законодательству США.

По словам предпринимателя в ходе предвыборной кампании Трампа в Гаррисбурге (штат Пенсильвания), он будет "присуждать 1 миллион долларов случайным образом людям, подписавшим петицию, ежедневно, отныне и до выборов".

Следует добавить, что в воскресенье PAC изменило свое уведомление о раздаче премий, описав денежные выплаты как оплату за работу. В публикациях в социальных сетях группа сообщила, что победители будут "выбраны, чтобы заработать 1 миллион долларов в качестве пресс-секретаря America PAC", а позже опубликовало видео с отзывами о Трампе, в которых изображены победители.

Однако несколько экспертов по избирательному законодательству в разговоре с CNN отметили, что мелкий шрифт на веб-сайте Super PAC Маска, объясняющий официальные условия вступления, не изменился.

Отмечается, что только подписавшие петицию могут выиграть премии в 1 млн долларов, и подписывающие петицию "должны быть зарегистрированными избирателями в Аризоне, Мичигане, Джорджии, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании или Висконсине".

Ранее сообщалось, что за 3 месяца Илон Маск выделил около 75 млн долларов своей группе в поддержку Трампа.

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Соединенные Штаты Америки Илон Маск
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