Минюст США открыл уголовное дело по факту "утечки документов Пентагона", - FT
Министерство юстиции Соединенных Штатов открыло уголовное дело по факту "утечки десятков документов Пентагона". В то же время американские чиновники пытаются определить источник утечки и последствия, которые она может иметь на поле боя и на усилия США по сбору разведданных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
"Министерство обороны продолжает изучать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и, судя по всему, содержат секретные и особо секретные материалы", - заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.
Она добавила, что в Пентагоне организовали межведомственную работу, направленную на оценку воздействия документов, которые могут оказать на национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров.
Издание отмечает, что "утечка" включает слайды для брифингов, некоторые из которых, по-видимому, специально подготовлены Объединенным штабом в Пентагоне, в то время как другие, похоже, являются продуктами разведки, включенными в ежедневные брифинги для других должностных лиц национальной безопасности. Помимо войны в Украине, упоминаются Китай, Иран, Южная Корея и Израиль.
Документы указывают на важные проблемы как для Украины, так и для России, и якобы показывают, что обе страны сталкиваются с трудностями в подготовке и оснащении войск.
50 страниц документов, изученных Financial Times, также указывают на то, что американская разведка проникла на самый высокий уровень российских военных чиновников и может ежедневно получать информацию для принятия украинских решений.
Напомним, в конце прошлой недели издание The New York Times сообщило, что Пентагон расследует возможную утечку секретной информации о состоянии украинской армии и планах США и НАТО по поддержке Украины.
Позже стало известно, что неизвестные слили в сеть и другие данные, действительность которых не подтверждена.
Однако, по данным CNN, командование Украины изменило некоторые военные планы из-за "утечки" документов.
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