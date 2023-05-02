Минюст США подозревает россиянина в отмывании 150 млн долларов

Как сообщили в Минюсте, Феликс Медведев зарегистрировал в Джоржии восемь компаний, чтобы перевести 150 млн долларов с разных счетов серией из 1,3 тысячи транзакций. По информации ведомства, у созданных им компаний не было стандартных деловых расходов и сотрудников.

В прокуратуре считают, что 65 млн долларов были использованы для покупки иностранных золотых слитков. Федеральное жюри предъявило ему обвинение 11 апреля, сообщили в Минюсте. В обвинительном заключении 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса.