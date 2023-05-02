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Минюст США подозревает россиянина в отмывании 150 млн долларов

Фото: в США подозревают россиянина в отмывании 150 млн долларов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россиянина Феликса Медведева, проживающего в американском штате Джорджия, обвинили в отмывании 150 млн долларов и ведении бизнеса без лицензий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста США.

Как сообщили в Минюсте, Феликс Медведев зарегистрировал в Джоржии восемь компаний, чтобы перевести 150 млн долларов с разных счетов серией из 1,3 тысячи транзакций. По информации ведомства, у созданных им компаний не было стандартных деловых расходов и сотрудников.

В прокуратуре считают, что 65 млн долларов были использованы для покупки иностранных золотых слитков. Федеральное жюри предъявило ему обвинение 11 апреля, сообщили в Минюсте. В обвинительном заключении 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса.

Напомним, что правительство Британии подозревает, что российские граждане использовали пробелы в проверках реестра компаний при отмывании доходов, полученных в войне с Украиной.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия, похоже, успешно обходит санкции Европейского Союза и "Большой семерки", чтобы обеспечить поставки полупроводников и других технологий, необходимых для ее войны в Украине.

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