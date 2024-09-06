Минюст планирует конфисковать права на тексты восьми песен Повалий

Как отметили в ведомстве, в Высший антикоррупционный суд был подан иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях" в Повалий Таисию Николаевну.

С Повалий хотят взыскать имущество, которым она владеет прямо и косвенно. Среди него – 7 земельных участков, жилой дом и домовладение, а также 2 автомобиля и 4 устройства для отстрела патронов.

Кроме того, у Повалий хотят конфисковать имущественные права на музыку и слова до восьми ее песен. Какие именно это песни – не указано.

Повалий Таисия – украинская и русская поп-певица, автор песен, народная артистка Украины. Она была народным депутатом Украины от партии "Партия регионов" (2012-2014). Повалий живет в столице России - Москве, и известна своими пророссийскими взглядами.