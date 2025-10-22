ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Миллионы от зятя и "забытый" заем: мэра Первомайска уличили в недостоверном декларировании

Украина, Среда 22 октября 2025 15:18
UA EN RU
Миллионы от зятя и "забытый" заем: мэра Первомайска уличили в недостоверном декларировании Фото: Демченко Олег (thegard city)
Автор: Наталья Кава

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении городскому голове Первомайска, что в Николаевской области, из-за ложных данных в ежегодной декларации за 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По информации следствия, чиновник сознательно не указал 300 тысяч гривен на собственных банковских счетах и финансовые обязательства своей жены, включая заем от зятя на сумму 5 миллионов гривен.

В ГБР отметили, что любые попытки скрыть незаконно приобретенные активы или подать ложные данные в декларациях получают надлежащую правовую оценку.

"Чиновнику сообщено о подозрении по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины - декларирование недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает до 2 лет ограничения свободы", - отметили в ведомстве.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Николаевская областная прокуратура.

Стоит заметить, что ГБР не раскрывает имя подозреваемого, однако по данным официального сайта горсовета, должность городского головы занимает Олег Демченко. В 2020 году его избрали главой города.

Ранее СМИ публиковали расследование, в котором говорилось о том, что за год на посту мэра Первомайска Олег Демченко получил - 1,325 млн грн (более 110 тысяч гривен в месяц).

Кроме одной из самых высоких зарплат среди городских голов он также имеет большую максимальные размеры пенсию - примерно 35 тысяч грн в месяц.

Напомним, в начале октября правоохранители сообщили о подозрении городскому голове Вышгорода Алексею Момоту в присвоении бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением.

Как выяснило следствие, речь идет о закупке двух экскаваторов и ремонт отстойника дождевой канализации, на что из городского бюджета было выделено более 50 миллионов гривен. Закупки проводились без открытых торгов - их искусственно разделяли на части и заключали прямые договоры с приближенными компаниями.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Взятка Коррупция
Новости
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию