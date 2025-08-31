Миллионы тонн отходов. Украина утопает в стихийных свалках, – эколог

Ситуация с мусорными свалками в Украине

Ежегодно в Украине образуется около 10 миллионов тонн твердых бытовых отходов, из которых более 90% захораниваются на полигонах, большинство из которых не соответствует экологическим стандартам, говорит собеседница.

"Уровень вторичной переработки не превышает 8%, что значительно отстает от показателей стран Европейского Союза. Это обусловлено как низким уровнем экологического сознания руководителей разных уровней и населения, так и отсутствием надлежащей инфраструктуры: раздельного сбора, сортировочных станций, мусороперерабатывающих предприятий", – отмечает Тимочко.

Мусор сбрасывают несанкционированно: ситуация в громадах

Ключевым фактором является ситуация на уровне громад, уверена она. От органов местного самоуправления зависит сбор, вывоз, утилизация и захоронение отходов, но многие громады, особенно сельские и малообеспеченные, не имеют технических или финансовых ресурсов для эффективной работы.

Нехватка мусоровозов, контейнеров, сортировочных линий и договоров с перевозчиками или переработчиками приводит к несанкционированному сбросу мусора, стихийным свалкам и ухудшению состояния окружающей среды.

Полигоны переполнены, санитарные нормы нарушены

Состояние большинства полигонов в Украине остается неудовлетворительным. Многие из них переполнены, работают с нарушением технических норм и не имеют систем сбора фильтрата или газоотвода, что приводит к загрязнению почв, воды и воздуха.

"В громадах – дефицит квалифицированных кадров для управления этой сферой. Профессиональные экологи, менеджеры по управлению отходами или совсем отсутствуют, или занимают должности совместителей без соответствующей специализации. Планирование обращения с отходами часто ведется формально или вообще не осуществляется", – говорит председатель Всеукраинской экологической лиги.

Составление местных планов управления отходами происходит неравномерно, а их реализация тормозится из-за нехватки средств и механизмов мониторинга. Особенно острой является проблема в громадах, пострадавших от военных действий – в таких громадах приоритетным остается восстановление базовой инфраструктуры, тогда как природоохранные вопросы отходят на второй план.

Местные жители не понимают важности переработки мусора

Недостаток или отсутствие надлежащего информирования людей приводит к негативным последствиям.

Обремененные влиянием войны и сложными условиями жизни, местные жители не понимают важности сортировки и переработки, не имеют мотивации менять поведение, а власть не имеет понимания и ресурсов на проведение информационных кампаний", – говорит эколог.

В то же время именно изменение экологической культуры граждан является основой для успешного функционирования системы раздельного сбора отходов и уменьшения нагрузки на окружающую среду, уверена она.