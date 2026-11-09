Миллионы под угрозой блекаута: в ООН требуют от России прекратить атаки на энергетику

Россия усиливает удары по энергетике Украины, угрожая жизни миллионов людей накануне зимы. ООН призывает Москву немедленно прекратить эти атаки.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила директор отдела Европы и Центральной Азии политического департамента ООН Кайоко Гото во время заседания Совбеза.
По ее словам, последствия российских ударов по энергетическим объектам становятся все более серьезными.
В частности, в период с 30 октября по 2 ноября повреждения инфраструктуры оставили без электричества сотни тысяч домохозяйств, кое-где на несколько дней. Это также повлекло за собой перебои с водоснабжением и остановку общественного транспорта.
Гото подчеркнула, что только за минувшие выходные в результате атак на востоке Украины без света остались еще около 600 тысяч граждан.
Особую обеспокоенность ООН вызывают удары по подстанциям украинских атомных электростанций, которые ставят под угрозу безопасную работу ядерных объектов.
В сентябре в Украине резко возросло количество жертв среди гражданских:
Всего за время полномасштабного вторжения в Украине погибли 17 960 гражданских (в том числе 874 ребенка), а ранения получили по меньшей мере 57 713 человек.
Представитель ООН подчеркнула необходимость достичь прогресса в рамках запланированных трехсторонних переговоров и призвала к выполнению решений организации.
"Генеральный секретарь ООН вновь призывает к немедленному и безусловному прекращению огня как важному шагу на пути к справедливому, длительному и всеобъемлющему миру в Украине в соответствии с международным правом, в частности, Уставом ООН и соответствующими резолюциями", - заявила Гото.
Напомним, сегодня, 9 ноября, в результате новых ударов страны-агрессора по энергетике Украины произошли обесточивания в 12 областях. Больше всего повреждений зафиксировано на Днепропетровщине и Киевщине.