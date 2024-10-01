Миллионы за паспорт: в каких странах еще можно получить "золотую визу"

Для людей с большим состоянием есть возможность получить резидентство с помощью финансовых инвестиций – через так называемые "золотые визы".
РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg рассказывает, какие страны и на каких условиях предоставляют "золотые визы".
Легально остаться жить во многих странах в современном мире достаточно сложно. В 2023 году рекордное количество мигрантов погибло, пытаясь обрести новую жизнь, тогда как правительства тратили значительные суммы на укрепление своих границ.
Некоторые страны предлагают не только "золотые визы", но и "золотые паспорта" – полное гражданство в обмен на инвестиции. Стоимость таких виз варьируется: в некоторых странах цены очень высоки и доступны только богачам, в то время как другие имеют более умеренные требования.
Программы "золотых виз" стали предметом жесткой критики из-за возможных злоупотреблений. Правоохранители считают, что они способствуют отмыванию денег и могут являться инструментом для криминальных группировок. Кроме того, такие визы усугубляют неравенство, ведь богатые получают возможности, закрытые для обычных людей. В связи с этим некоторые правительства начали постепенно сворачивать свои программы или ограничивать круг претендентов.
Программа "золотой визы" позволяет инвесторам получить временное или постоянное резидентство в стране в обмен на определенные инвестиции. Это может быть покупка недвижимости, создание бизнеса или финансовые пожертвования. Инвесторы часто могут не жить постоянно в стране, но получают право на передвижение и работу в ней.
Некоторые из этих программ уже десятилетиями являются полезным способом для правительств привлекать средства и поощрять иностранные инвестиции. Канада запустила свою Федеральную иммиграционную инвестиционную программу еще в 1980-х годах, а у США есть программа визы EB-5, позволяющая иностранным инвесторам получить грин-карту.
В Европе программы "золотых виз" приобрели популярность во время долгового кризиса, когда несколько стран начали продавать резидентство, чтобы привлечь иностранные средства и компенсировать дефициты бюджета. Португалия, Ирландия, Греция и Венгрия были среди стран, которые ввели эти программы после получения финансовой помощи Европейского Союза и Международного валютного фонда.
Сегодня вариации этих программ "платы и получи визу" распространены по всей Европе и другим странам мира. Однако из-за критики Европейской комиссии и под давлением общества некоторые страны отказываются от таких программ.
Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Греция и Мальта либо прекратили, либо ужесточили правила своих программ "золотых виз" или аналогичных политик. Испания в апреле также заявила, что прекратит свою программу, потому что пытается увеличить количество доступного жилья для местных жителей. Соседняя Португалия изменила свою программу – одну из самых популярных в Европе – изъяв инвестиции в недвижимость как основание для подачи заявки на "золотую визу".
Португалия еще с 2012 года предлагает "золотые визы" для иностранцев, готовых инвестировать 500 тыс. евро в фонд или открыть компанию и создать рабочие места. Позже требования к инвестициям в недвижимость были снижены до 350 тысяч евро.
В 2013 году Греция, Испания и Венгрия запустили свои собственные программы "золотых виз", предлагая вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость.
Эти программы также предоставляли право на свободное передвижение по многим странам ЕС. Большинство из них разрешают претендентам подать заявку на получение гражданства ЕС через несколько лет.
Несмотря на сворачивание программ в Европе, некоторые страны продолжают предлагать "золотые визы". С 1 сентября нынешнего года Греция увеличила минимальные инвестиции до 400 тысяч евро для получения резидентства, а также планирует расширить программу на инвесторов в стартапы.
Страны Карибского бассейна также предлагают программы гражданства по инвестициям. Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, а также Сент-Люсия в этом году согласились повысить стоимость своих паспортов не менее 200 тыс. долларов. Эти программы позволяют получить паспорта, обеспечивающие безвизовый въезд в ЕС и Великобританию, что привлекает состоятельных инвесторов.
Однако из-за давления со стороны ЕС и США эти страны усилили контроль и требования для проверки заявителей во избежание потенциальных рисков безопасности.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что летом 2024 года в Венгрии возобновили программу "золотых виз". Теперь иностранцы могут воспользоваться тремя программами инвестирования, чтобы остаться в стране. Ранее программу закрывали в 2017 году, потому что она "не принесла никакой пользы экономике".
Также мы писали, что для украинцев в Канаде ввели новые правила: теперь они могут подать заявку на новое разрешение на работу или продлить его, находясь в стране. В обычных условиях это сделать с территории Канады было невозможно.
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