Миллионы баррелей нефти из РФ могут "зависнуть" в море из-за санкций США, - Bloomberg

По данным агентства, индийские нефтеперерабатывающие заводы ищут замену российской нефти, бронируя нефтяные танкеры для грузов с Ближнего Востока, а трейдеры внимательно следят за конечными покупателями сырой нефти "Лукойла" и "Роснефти", которые уже находятся в море.

"Потоки российского экспорта держатся, но они еще не находят пути к своим пунктам назначения", - сказал Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV.

Данные аналитической компании Kpler свидетельствуют о том, что около 48 млн баррелей сырой нефти "Роснефти" и "Лукойла" - преимущественно марок Urals и ESPO - сейчас находятся в транзите, или начинают загружаться. Это примерно 50 танкеров, следующих в Китай и Индию, а также в небольшие порты, разбросанные от Балтийского до Южнокитайского моря

Отмечается, что Китай и Индия опасаются попадать под будущие вторичные санкции, поскольку США усиливают давление на любого игрока, который способствует российскому экспорту. Степень этих ограничений и готовность Вашингтона их соблюдать будут определять, сколько нефти попадет на нефтеперерабатывающие заводы.