Миллионы баррелей нефти из РФ могут "зависнуть" в море из-за санкций США, - Bloomberg

Около 48 млн баррелей российской нефти могут "зависнуть" в море из-за санкций США. В конце концов, десятки танкеров будут вынуждены искать альтернативные порты назначения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, индийские нефтеперерабатывающие заводы ищут замену российской нефти, бронируя нефтяные танкеры для грузов с Ближнего Востока, а трейдеры внимательно следят за конечными покупателями сырой нефти "Лукойла" и "Роснефти", которые уже находятся в море.
"Потоки российского экспорта держатся, но они еще не находят пути к своим пунктам назначения", - сказал Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV.
Данные аналитической компании Kpler свидетельствуют о том, что около 48 млн баррелей сырой нефти "Роснефти" и "Лукойла" - преимущественно марок Urals и ESPO - сейчас находятся в транзите, или начинают загружаться. Это примерно 50 танкеров, следующих в Китай и Индию, а также в небольшие порты, разбросанные от Балтийского до Южнокитайского моря
Отмечается, что Китай и Индия опасаются попадать под будущие вторичные санкции, поскольку США усиливают давление на любого игрока, который способствует российскому экспорту. Степень этих ограничений и готовность Вашингтона их соблюдать будут определять, сколько нефти попадет на нефтеперерабатывающие заводы.
Ранее сообщалось, что крупные государственные перерабатывающие компании Китая приостановили закупки сырой нефти ESPO после санкций США против производителей ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл".
При этом некоторые частные нефтеперерабатывающие заводы, которые обычно более толерантны к риску, когда дело доходит до покупки чувствительной нефти, в последнее время также избегают этого сорта нефти с Дальнего Востока России.
Также после объявления санкций США против "Лукойла" и "Роснефти" несколько европейских стран, в которых НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.