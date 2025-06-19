Миллионершу-депутата Лабунскую судят из-за долгов за коммуналку

Анжелика Лабунская, представитель фракции "Батькивщина", не посещает заседания Верховной Рады с конца 2022 года. Согласно ее декларации за 2024 год, она владеет состоянием в 2,3 млн долларов США, 300 тыс. евро, 250 тыс. швейцарских франков и более 24 млн гривен. Несмотря на такие средства, депутат и ее сын не оплатили коммунальные счета, что привело к судебному иску.

Для защиты своих интересов ответчики наняли адвоката. Рассмотрение дела назначено на 29 сентября 2025 года под председательством судьи Татьяны Ильевой, которая является фигуранткой уголовного производства, расследуемого НАБУ.

Кроме того, Лабунская является ответчиком в еще одном деле по иску Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области о взыскании налогового долга (дело № 320/28977/25 от 10.06.2025).