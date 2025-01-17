Миллионам украинцев не хватает знаний и навыков для работы: как получить актуальную профессию
Около 12,5 миллиона украинцев являются экономически неактивными, среди них люди, которые не могут найти подходящую работу из-за отсутствия необходимых навыков или образования. Среди них есть студенты, женщины в декрете, пенсионеры и люди с инвалидностью, которых можно привлечь к рынку труда, предоставив им возможность освоить новую актуальную профессию.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства экономики Украины.
Заместитель министра экономики Татьяна Бережная отмечает, что государственные учебные программы могут помочь украинцам переквалифицироваться и повысить профессиональный уровень. Ежегодно центры профтехобразования способны подготовить около 200 тысяч специалистов, в которых нуждается бизнес.
В Украине работают 8 центров профтехобразования ГСЗ, которые расположены в Одессе, Полтаве, Днепре, Ровно, Львове, Ивано-Франковске, Харькове и Сумах. В этих центрах готовят специалистов по 98 рабочим профессиям и более чем 400 направлениям повышения квалификации. По словам директора Государственной службы занятости Юлии Жовтяк, 86% выпускников ЦПТО успешно трудоустраиваются.
В частности Харьковский центр профессионально-технического образования Государственной службы занятости (ЦПТО ГСЗ) предлагает обучение по 41 лицензированной профессии и 75 программам для повышения квалификации. В 2024 году обучение в центре прошли почти 2300 человек, среди которых 1627 безработных, 86 участников боевых действий, 230 человек по ваучерам, а также 335 работников, которые учились за финансирование работодателей.
Ранее РБК-Украина писало, что из 200 тысяч вакансий на Едином портале вакансий большинство приходится на Киев – 63 тысячи, что составляет почти треть всех предложений. По регионам, Львовская область занимает второе место с 22 тысячами вакансий (11%), за ней следуют Днепропетровская область с 16 тысячами (8%), Киевская область с 11 тысячами (6%) и Одесская – с 10 тысячами (5%). Меньше всего вакансий зафиксировано в Сумской области – около 3 тысяч, а также в Черновицкой, Николаевской, Закарпатской и Черниговской областях – по 3 тысячи.
Также сообщалось, что согласно данным Государственной службы занятости, наибольший кадровый дефицит наблюдается в перерабатывающей промышленности, строительстве и образовании. Высокий спрос на профессии с текучестью кадров, в частности продавцов, официантов, баристов, подсобных рабочих и грузчиков. Также всегда есть потребность в универсальных специалистах, таких как водители, бухгалтеры, юристы и экономисты, которых спрашивают в различных сферах экономики.
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