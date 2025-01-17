Миллионам украинцев не хватает знаний и навыков для работы: как получить актуальную профессию

Около 12,5 миллиона украинцев являются экономически неактивными, среди них люди, которые не могут найти подходящую работу из-за отсутствия необходимых навыков или образования. Среди них есть студенты, женщины в декрете, пенсионеры и люди с инвалидностью, которых можно привлечь к рынку труда, предоставив им возможность освоить новую актуальную профессию.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства экономики Украины .

Заместитель министра экономики Татьяна Бережная отмечает, что государственные учебные программы могут помочь украинцам переквалифицироваться и повысить профессиональный уровень. Ежегодно центры профтехобразования способны подготовить около 200 тысяч специалистов, в которых нуждается бизнес.

В Украине работают 8 центров профтехобразования ГСЗ, которые расположены в Одессе, Полтаве, Днепре, Ровно, Львове, Ивано-Франковске, Харькове и Сумах. В этих центрах готовят специалистов по 98 рабочим профессиям и более чем 400 направлениям повышения квалификации. По словам директора Государственной службы занятости Юлии Жовтяк, 86% выпускников ЦПТО успешно трудоустраиваются.

В частности Харьковский центр профессионально-технического образования Государственной службы занятости (ЦПТО ГСЗ) предлагает обучение по 41 лицензированной профессии и 75 программам для повышения квалификации. В 2024 году обучение в центре прошли почти 2300 человек, среди которых 1627 безработных, 86 участников боевых действий, 230 человек по ваучерам, а также 335 работников, которые учились за финансирование работодателей.