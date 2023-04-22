Миллион снарядов для Украины от ЕС имеет ключевое значение, - министр обороны Швеции

"Это имеет ключевое значение", - сказал он в кулуарах рамштайновской конференции.

По его словам, ЕС действовал достаточно быстро. "Это предложение поступило от Эстонии несколько месяцев назад, и на встрече 20 марта этого года мы решили, что оно будет реализовываться. Конечно, время имеет значение, и мы не можем зацикливаться на дискуссиях о том, как мы будем осуществлять закупки", - сказал он.

Йонсон также отметил, что важно убедиться в том, что у ЕС есть промышленные мощности для фактической закупки этих снарядов и может производить их в достаточном количестве.

"Я думаю, что многие из нас имеют веские причины подумать как о стратегии ВПК, так и о том, что мы можем сделать, чтобы нарастить производство артиллерийских снарядов. У меня позавчера была встреча с еврокомиссаром Бретоном (комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, - ред.), он был в Швеции, он ездит по многим странам, и я приветствую это. Он путешествует по Европе, чтобы увидеть производство, поговорить с представителями отрасли, и мы готовы сделать все необходимое, чтобы нарастить производство. Дело не только в механизме закупок, но и в наращивании производственных мощностей", - добавил министр.