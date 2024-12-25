Миллион долларов за участок: правоохранители разоблачили коррупционную схему в КГГА

Отмечается, что злоумышленник требовал за земельный участок от предпринимателя 1 млн долларов.

Согласно материалам дела, политик обещал "посодействовать" передаче в аренду участка в рекреационной зоне Киева вблизи Днепра.

Задержанный гарантировал согласование земельного вопроса в соответствующей комиссии и Киевском городском совете в обмен на взятку.

Как установило следствие, бизнесмен ранее пытался получить разрешение на аренду участка официальным путем, однако столкнулся с бюрократическими преградами. Впоследствии к нему обратился задержанный политик, который представился адвокатом и предложил "решить" вопрос за вознаграждение.

Политика задержали во время получения 900 000 долларов аванса. Ему объявлено подозрение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах), что предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается расследование, в частности обыски в служебных помещениях КГГА.

Сообщается, что следствие работает над установлением других причастных лиц.

Прокуратура также подала ходатайство о взятии подозреваемого под стражу с альтернативой залога в размере 38 млн грн.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о главе партии "УДАР Виталия Кличко" в Одесской области Александре Суханове.

Фото: задержание злоумышленника (t.me SBUkr)

Напомним, что недавно СБУ сорвала попытку осуществить заказное убийство ключевого свидетеля по делу о взятке в размере 1 миллиона долларов.