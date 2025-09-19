Миллиарды покупок, собственные электростанции: чего вы не знали о EVA за 23 года

Первый магазин EVA был открыт в 2002 году в Днепре по адресу проспект Дмитрия Яворницкого, 40 (ранее проспект Карла Маркса). Несмотря на то, что событие произошло 20 июня, по традиции сеть отмечает день рождения во вторую пятницу сентября. Однако это далеко не единственный интересный факт об EVA, который вы могли не знать.

За более чем два десятилетия EVA стала крупнейшим бьюти-ритейлером страны, создала десятки собственных брендов, реализовала масштабные социальные проекты и собрала в дружеском комьюнити миллионы клиентов. Но за цифрами стоят вдохновляющие истории: интересные факты о команде, развитии форматов, любимых товарах и больших достижениях.

Именно ими EVA делится сегодня, ведь настоящий праздник – это вспомнить, что мотивирует, хотя обычно остается "за кулисами", понять как многое уже сделано, и почувствовать, что впереди еще больше.

Интересные цифры и факты

По состоянию на 31 августа 2025 года сеть насчитывает 1141 магазин в 351 населенном пункте Украины. Их суммарная площадь составляет более 162 тыс. кв. м.

Штат компании в настоящее время насчитывает около 14 000 сотрудников. Из них 2000 работают в EVA более 7 лет, а 38 – уже более 20 лет, то есть с самого создания или почти.

Более 90% супервайзеров и 70% управляющих магазинами – это люди, росшие внутри компании. С 2009 года у EVA существует традиция отмечать работников, показавших выдающиеся результаты, золотыми кулонами. Таким образом, сейчас EVA вручила работникам уже более 1,3 кг золота.

За время работы компании клиенты совершили в сети EVA около 1,5 миллиарда покупок. А в интернет-магазине EVA.UA, начавшем работать 1 ноября 2017 года, – более 18 млн покупок. Больше всего покупок в магазинах EVA совершают киевляне, одесситы и днепряне.

ТОП-3 категорий по продажам в розничной сети – уход за волосами, декоративная косметика, уход за лицом и телом. На EVA.UA лидируют парфюмерия, уход за лицом и телом, а также товары по уходу за детьми (пеленание, гигиена малышей), ведь онлайн-заказ можно делать круглосуточно, а получать удобным способом и в удобное время, что очень пригодится для занятых родителей.

В настоящее время около 82% чеков компания выдает в электронном виде. Это значительно повышает удобство покупателей, сокращает расходы на печать и уменьшает негативное влияние на среду. Внедрение технологии началось 1 апреля 2022 года.

Фото: сеть EVA празднует 23 года (пресс-служба)

Около 28% покупок (чеков) сейчас производятся через кассы самообслуживания. Первые из них приступили к работе в январе 2022 года. В сети уже установлено 338 касс самообслуживания. В 2025 году компания приступила к внедрению гибридных касс. Пока таких в сети – 21, в Днепре и Киеве.

В пиковые часы гибридная касса работает с кассиром, что помогает быстрее обслуживать клиентов. В остальное время – переходит в режим самообслуживания, позволяя персоналу выполнять другие бизнес-процессы. В 2025 году EVA планирует установить около 400 гибридных касс в своих магазинах по всей Украине, чтобы сделать покупки еще более удобными для клиентов и обеспечить бизнесу современные инструменты для более эффективной работы.

Чтобы обеспечить магазины товарами, машины логистики за 23 года проехали более 15 млн километров – примерно как 20 раз слетать на Луну и вернуться на Землю. Работу компании поддерживают логистические центры в Днепре, Броварах и Львове, которые обслуживают не только сеть, но и направление электронной коммерции, а также в Одессе и Харькове, которые снабжают товарами магазины.

Суммарная полезная площадь действующих складов EVA – более 120 000 кв. м. В связи с расширением направления e-com в начале 2025 года компания приобрела еще один распределительный центр в Броварах, чтобы после ремонта перевести туда склад розницы, а мощности существующего РЦ направить на обслуживание интернет-магазина.

С 2024 года интернет-магазин EVA.UA стал закрывать еще больше потребностей клиентов, ведь заработал по модели маркетплейса. Сегодня у него более 500 тыс. посетителей ежедневно. Получает около 20 тыс. заказов в день. Предлагает более 400 000 товаров из разных категорий.

Уже сейчас на сайте доступны диетические добавки, спортивное питание и аксессуары, текстиль и товары для домашнего уюта, принадлежности для школы и игрушки для разных возрастов детей, и многое другое, чего не ожидаешь увидеть в магазинах сети.

Чтобы ориентироваться в этом разнообразии, на сайте были введены тематические разделы: EVA BEAUTY, EVA HEALTH, EVA KIDS, EVA HOME, EVA PETS. Ассортимент EVA.UA быстро растет – к концу года планируется расширение до 500 тыс. товарных единиц.

Фото: сеть EVA празднует 23 года (пресс-служба)

Более 35% заказов с EVA.UA осуществляются через мобильное приложение. Его первый релиз в Apple Store и Google Play Market состоялся 9 октября 2019, а с сентября 2023 он получил функционал интернет-магазина. С тех пор через приложение осуществлено более 3,5 млн заказов.

Сейчас он имеет уже более 5,6 млн установок и более 800 000 активных пользователей в месяц. Входит в ТОП-15 в категории Shopping в Apple Store и Google Play Market. В мае 2025 года в приложении появилась возможность виртуально примерить средства декоративной косметики и краски для волос, которую уже оценили более 250 тыс. пользователей.

Портфель EVA насчитывает 66 собственных торговых марок (около 5 тыс. SKU). На сегодня каждая вторая проданная единица декоративной косметики – это СТМ. По итогам 2024 года доля СТМ в товарообороте сети в натуральном измерении составила более 36%, а в первом полугодии 2025-го составила почти 38%. 22 июля 2025 года был продан миллиардный товар СТМ.

Участники программы лояльности EVA МОЗАИКА получили более 3,3 млрд грн в виде бонусов со времени запуска программы в 2013 году. Более 12,8 млн грн они направили на благотворительность. Сегодня программа лояльности EVA насчитывает более 8 млн активных пользователей. Это больше населения Болгарии и немного меньше населения Швейцарии.

За годы существования EVA реализовала 33 масштабных социальных и благотворительных проекта. Из них 27 – с начала полномасштабного вторжения. Вместе с клиентами на добрые дела было направлено более 120 млн грн, из которых 117 млн грн – с начала полномасштабного вторжения. Более 33% клиентов совершили благотворительные переводы. Больше всего средств на проекты помощи поступило из Киева, Львова, Днепра и Запорожья.

Рекордный разовый благотворительный донат составил 10 000 грн. Пиковым временем для сборов является пятница с 12:00 до 13:00. Самая большая сумма донатов за один день была собрана 18 января 2023 – почти 493 тыс. грн в помощь жителям дома в Днепре, куда попала вражеская ракета.

"Заботливая" коммуникация с клиентами

Контакт-центр EVA имеет внутреннее название "Команда заботы". Первый звонок от клиента горячая линия сети приняла 5 апреля 2017 года. Сегодня команда из 76 человек прорабатывает около 2 тыс. обращений в день. Операторы отвечают, консультируют, помогают найти необходимые товары, потерянные вещи, а иногда даже связаться с близкими или с понравившейся продавщицей (конечно же, с предварительного согласия).

Структурно направление "Команда заботы" входит в управление клиентским опытом и предоставления обратной связи, которое появилось в 2016 году, а сегодня объединяет три направления и 97 специалистов. В 2018 году в команде управления клиентским опытом появились направление проектного управления и направление исследования и оценки клиентского опыта.

Все вместе они обеспечивают качественный сервис, создают уникальную культуру заботы о клиентах: от первого звонка в контакт-центр до аналитики, помогающей EVA оставаться лидером в сфере клиентского опыта.

Фото: сеть EVA празднует 23 года (пресс-служба)

С 2010 года EVA ведет странички в соцсетях. С тех пор прошла путь от нескольких постов в Facebook до коммуникационной экосистемы с более чем 3 миллионами подписчиков, которую выстроила на интересном контенте, сотрудничестве с инфлюенсерами, блогерами, бьюти-гуру, экспертами и UGC-креаторами.

Все они создают живое комьюнити, где превалирует не реклама, а полезные советы и интересности, которыми обычно обмениваются в искренних разговорах. В настоящее время страницы компании представлены в Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, Viber.

Ежемесячный охват контента составляет более 16 млн пользователей. Кроме того, компания развивает собственно бренд-медиа EVA BLOG, где размещает глубокий экспертный контент.

Электростанции от EVA

У EVA есть не только сеть магазинов, но и сеть собственных электростанций. В 2025 году EVA в партнерстве с компанией-инсталлятором ООО "ПРОФЕНЕРДЖИ" запустила 3 ​​сетевых солнечных электростанции. Первая появилась на крыше распределительного центра – насчитывает 1239 панелей и имеет мощность 718 кВт.

На складе в Днепре установлена ​​791 панель мощностью 459 кВт, а самая большая солнечная электростанция запущена в сентябре на РЦ в Броварах – 1940 панелей, способных выдавать мощность 1125 кВт.

Кроме того, на случай блекаутов офисы компании и сеть магазинов обеспечены несколькими разными системами резервного питания, основу таких систем составляют 1129 бензиновых генераторов. Также используются источники бесперебойного питания на базе EcoFlow и другие.

23 года – это только начало истории EVA. Предстоит еще больше новых проектов, технологических решений и добрых дел, которые компания будет реализовывать вместе с клиентами и партнерами.