Миллиарды евро на оружие: ЕС готовит масштабные оборонные проекты с Украиной

По его словам, оценка остаточных ресурсов в рамках программы предварительная, однако речь идет о существенной финансовой поддержке.

"Пока мы можем рассчитывать по меньшей мере на 10 миллиардов евро. Это минимальная сумма, которую мы имеем на данный момент", - подчеркнул Ренье.

Окончательная сумма доступных средств зависит от финального оформления последних кредитов в рамках SAFE. В частности, на итоговый объем повлияет окончательное урегулирование ситуации с венгерским планом.

Механизм привлечения украинских компаний

Украина не будет получать эти финансовые ресурсы в виде прямого кредита. Работа пройдет по стандартной логике программы SAFE: кредитные обязательства берут на себя страны-члены Евросоюза, но украинские компании оборонного сектора получают право участвовать в совместных закупках и производственных проектах.

"Украина была полностью привлечена с самого начала. Мы говорим о кредитах, которые должны брать наши государства-члены, но украинские компании, конечно, полностью привлечены и могут извлечь из этого выгоду", - пояснил представитель Еврокомиссии.

Именно из этих остаточных средств Европейская комиссия планирует финансировать новые совместные оборонные инициативы с участием украинского бизнеса.